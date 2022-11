Premium Het beste van De Telegraaf

Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten

Door Rob Hoogland

Meteen The way we were opgezet, na die rellen. Nee, niet de versie van dat mens van Streisand natuurlijk. Alleen Gladys Knight kan met dat nummer uitdrukking geven aan de hevige gevoelens van nostalgie die zondagavond in de straten van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bij mij werden opgeroepen.