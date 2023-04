Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Na inlichtingendebacle moet Oekraïne snel van benodigde luchtverdediging worden voorzien

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Het uitlekken van geheime Amerikaanse documenten over de oorlog in Oekraïne is om meerdere redenen pijnlijk en verontrustend. Door de achteloze wijze waarop kennelijk met staatsgeheimen is omgesprongen, wordt het vertrouwen van de bondgenoten in de VS ernstig ondermijnd. Daarnaast dreigen bronnen van inlichtingendiensten in gevaar te komen.