’Homo-boekenlijst is hokjesdenken’

Ahjb zegt er het volgende over: „In feite drukken zij zichzelf in een soort aparte mensengroep, terwijl het juist zou moeten gaan om een samensmelting, de acceptatie als gewone mensen.”

Nee, D66-prominent Boris Dittrich vindt maar weinig medestanders met zijn warme pleidooi voor de homo-boekenlijst. „Hokjes-denken en stickers/stempeltjes geven... daar zijn wij in Nederland altijd al goed in geweest”, zegt Ikmishetnual.

Identificatie

Bertus88 daarentegen ziet wél voordelen aan lijstjes als de Regenboog Top 100: „Een homoboekenlijst is heel belangrijk. Als homo heb je identificatie nodig. Bibliotheken hebben de homotrefwoorden afgeschaft, met als gevolg dat homoromans niet meer terug te vinden zijn. We zijn allemaal gelijk toch, denken hetero’s? Ja, we zijn gelijk, maar niet allemaal hetzelfde!”

P_Jansen is minder uitgesproken, maar niet tegen het bestaan van de lijst. ”Óf het is zomaar een initiatief, óf er is blijkbaar behoefte in de markt. Of het ook een succes wordt, is nog maar de vraag. Ik heb er geen moeite mee als er lezers zijn die behoefte hebben aan dergelijke boeken.”

Niet nieuw

Volgens Steunpilaar is het idee van een homo-boekenlijst bepaald niet nieuw: „Sinds 2015 is er al een lijst van honderd homo-boeken, met bekende Nederlandse schrijvers erin, zoals natuurlijk Gerard Reve, maar ook Couperus, Komrij en ’t Hart. En met internationaal grote namen, zoals Oscar Wilde, Thomas Mann en Pasolini. Ik kan me voorstellen dat je als jonge homo boeken wil lezen die levenssituaties van homo’s beschrijven. Dan kom je te weten, dat je niet abnormaal bent, maar alleen anders. Stel je voor dat we allemaal hetzelfde zouden zijn? Moet je toch ook niet aan denken!”

Schrijver Gerbrand Bakker vindt meer medestanders in zijn aversie tegen de Regenboog Top 100. D_muyzert vindt net als Bakker dat de geaardheid van de schrijver er niet toe doet: „Als een boek goed geschreven is, maakt het mij niets uit. Komt er straks ook nog een gender boekenlijst uit? Mag ik dit rangschikken onder de ’typisch Nederlandse hokjesgeest’?”

"Tjee, ik dacht juist dat iedereen gelijk is"

HansLeer denkt er hetzelfde over: „Geaardheid doet er nooit toe. Nergens. Geaardheid is geen thema. Niet als schrijver, niet als sporter, niet als buurman/vrouw/onzijdig. Nooit. De mens doet er toe en die bevalt je of niet. Eén ding: als die ander je niet bevalt, negeer hem of haar. Hoe die ander erover denkt of zich gediscrimineerd voelt is aan die ander. Jij vindt die persoon om alleen voor jou moverende reden gewoon niet aardig en dat is niet om de geaardheid.”

Een groot aantal reageerders denkt dat het apart benoemen van de seksuele geaardheid alleen maar wrevel en onbegrip kweekt. Kritischenoot: „Tjee, ik dacht juist dat iedereen gelijk is. Blijkbaar moet er nu toch een homo-boekenlijst zijn. In plaats van acceptatie wordt nu juist alles in hokjes geplaatst en zal juist aversie gaan opwekken.” Pau is daar ook bang voor: „Ze bereiken met dit hele gedoe precies het omgedraaide. Negatieve, kwaadaardige aandacht.” Dat wordt mede gevoed door de media, denkt Fred Schuit: „Eenieder moet zelf weten met wie hij/zij de lakens deelt, maar ik word een beetje moe van al die niet-heterolieden die zo nodig aandacht moeten hebben. Wat heeft het voor nut om een lijst samen te stellen voor homo’s? Vinden zij zichzelf toch wel zo apart dat ze een eigen boekenlijst moeten hebben? Ook dit wordt weer behoorlijk opgeklopt door de media, wat alleen maar aversie in de hand werkt.”

Aparte wereldjes

Brulboei ziet allemaal aparte ’wereldjes’ ontstaan: „Tegenwoordig duikt iedereen in een eigen wereld: homo’s een eigen wereld, hetero’s, donkere mensen, witte mensen, rijke mensen, arme mensen... iedereen een eigen wereld. Stop met die onzin, kap daarmee. Dit wil een normaal denkend mens niet, daar komt heibel van. Geen differentiatie, maar allemaal gelijk.”

TS39 is vooral klaar met het gedram: „Kunnen we nu eens ophouden met de mening van doorgeslagen minderheidsgroepen, voornamelijk uit de grote steden en de linkse cultuurwereld, op te dringen aan de grote meerderheid die de rest van Nederland is?” Laantje26 is het daarmee eens: „Het begint wel heel erg drammerig te worden, dat gendergedoe.”

Poetinska tenslotte zou het het liefst allemaal negeren: „Zo langzamerhand begint het hokjesdenken rare vormen aan te nemen. Laat iedereen in zijn waarde. En minder aandacht graag voor dit oeverloze geneuzel.”