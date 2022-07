Premium Het beste van De Telegraaf

In Het Vizier De pijn in de ogen van het echtpaar treft me

Door Fadime Demir

Ⓒ Matty van Wijnbergen

Het vliegtuig is amper geland in Australië als de krant mij bericht om na het interview direct de eerste vlucht terug te pakken; het stuk moet maandag in de krant! Het zweet breekt mij uit. Helemaal de oceaan over om de geëmigreerde Groningse boeren te spreken en gelijk weer op het vliegtuig?