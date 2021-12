’Waarom ouderen schuld van woningnood geven?

Wie gaat er nu ook de helft kleiner wonen voor dubbele woonlasten en dan ook nog eens op een plaats waar je normaliter niet zou willen wonen. Eerst jaren onterecht niet de pensioenen indexeren, vervolgens de AOW niet meer koppelen aan het minimumloon zodat de meeste ouderen financieel in de problemen komen en dan ook nog verwachten dat men juichend plaats maakt omdat men toch al oud en afgeschreven is en de jeugd voorrang moet hebben. Eerst maar eens kijken wat al die jongeren presteren in verhouding tot wat de meeste ouderen hun hele werkzame leven gepresteerd hebben. Daarvan plukt Nederland nog steeds de vruchten en men zou de ouderen niet zo moeten behandelen. Dit is ons Nederland onwaardig.

M. Admiraal