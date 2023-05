’Statiegeld op blik vermindert zwerfafval’

Doel van de regeling is om te voorkomen dat de circa 2 miljard blikjes die jaarlijks verkocht worden niet in het zwerfafval terecht komen en worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. Al valt het me in Amsterdam ook op dat vooral zwervers, met volle tassen rondzeulen. Prima, zij hebben zo een mooie bijverdienste. Maar ook mensen met een redelijk salaris doen er goed aan hun blikjes in te wisselen. Uit onderzoek blijkt dat het zwerfafval van plastic flesjes met 50% is afgenomen sinds er statiegeld wordt geheven. Klasse, dit is nou een regeling die een positieve impact heeft!

Bas Overmars