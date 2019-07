Uitslag stelling: ’We hebben ambitie nodig’

Veel respondenten vinden haar niet sterk genoeg als leider. „Ze is niet opgewassen tegen andere leiders, ze is geen Merkel”, schrijft een tegenstander. Ook twijfelt het merendeel aan haar ’zwalkende’ beleid. Een deelnemer zegt: „Nietszeggend mens. Met de Stint heeft ze niet zorgvuldig gehandeld met betrekking tot het bedrijf en zijn werknemers. Er zijn betere opties.” Een ander vindt: „Ze is een ongewenste wolf in schaapskleren. Nu is al te zien hoe ze liberale marktwerking wil blijven doordrukken. Zo’n foute vrouw hoort niet in Den Haag.” En: „Ze kan beter bij KLM of Schiphol solliciteren. Het moet draaien om de beste kandidaat, ongeacht het geslacht, en dat is Van Nieuwenhuizen duidelijk niet.”

Een minderheid, 39%, denkt dat Nederland toe is aan een vrouwelijke minister-president. Maar de meesten vinden dat het dus niet gaat om een man of vrouw, maar om iemands kwaliteiten en capaciteiten. Verder is er weerstand tegen Van Nieuwenhuizen omdat zij van VVD-huize is. Velen menen dat de VVD al te lang aan de macht is: „Weg met dit kabinet. Een andere partij is nu aan de beurt.” Iemand adviseert: „Nee, Van Nieuwenhuizen predikt voor eigen parochie, ik geef de voorkeur aan een meer doortastende vrouw, zoals (D66-minister van Binnenlandse zaken) Kajsa Ollongren.”

Dat Van Nieuwenhuizen het zou opnemen voor de zwijgende meerderheid wijst bijna driekwart af. „Ze moet ballen tonen en die heeft deze vrouw niet”, grapt iemand. En: „Zij maakt overal een zooitje van, kijk naar het CBR. Cora van Nieuwenhuizen is te rechtlijnig, luistert niet en duwt haar beleid door. Het zou haar sieren naar haar collega’s te luisteren.”

Mocht het premierschap in 2021 nou niet lukken, dan vindt Cora van Nieuwenhuizen de functie als minister van Financiën ook prachtig. Maar ook deze functie is niet voor haar weggelegd als het aan de meerderheid (68%) ligt. Zo stelt een opposant: „Ze heeft nog veel te weinig ervaring. Dus hoezo minister van Financiën? Heeft ze daar ook ineens verstand van?” Een ander meent: „De eigen ambitie schijnt te prevaleren in deze uitspraak. Daarmee voegt mevrouw zich in een lange rij functionarissen, die nooit tot zich genomen hebben dat dienstbaarheid aan de Nederlandse bevolking en de Nederlandse staat, hun eerste en enige opdracht is.”

Slechts een kleine groep ziet Van Nieuwenhuizen als nieuwe minister-president wel zitten. Zo meent een voorstander: „Daadkrachtige, mooie dame. Perfecte uitstraling om premier te zijn. Frisse en duidelijke mening!” En velen in deze groep vinden het fijn dat er ambitie getoond wordt, want daar schort nogal eens aan, vooral onder vrouwen. Dat mag beloond worden, desnoods met het premierschap: „Mensen met ambitie hebben we nodig. Wellicht kan ze de boel opschudden. De politiek is vastgeroest. En: „Ze heeft nog genoeg tijd zich te bewijzen en moet zeker als vrouw meedingen naar het premierschap.” „Het wordt tijd dat mannenbastion te slechten, vindt een deelnemer die daarmee het algemene geluid ’Alles beter dan Rutte’ verwoordt.