Ook in China wordt veel gediscrimineerd

Buitenland

Extreemrechts in Duitsland groeit en is vatbaarder voor geweld

Politiek extremisme in Duitsland is een groeiende bedreiging en komt voornamelijk uit rechtse hoek. Aanhangers worden in toenemende mate beïnvloed door nepnieuws en zijn steeds vaker bereid geweld toe te passen, staat in een nieuw rapport van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst.