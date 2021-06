Brief 1 ’Uitslag verkiezingen was heel duidelijk’

Alle (centrum) rechtse partijen komen samen aan ruim 80 zetels, terwijl links door de kiezer is afgestraft. PvdA en GroenLinks hebben dan ook niets te zoeken en zeker niet te eisen in een nieuw kabinet. Na de in hun opdracht falende PvdA-informateurs Tjeenk Willink en Hamer de hoogste tijd voor een rechtse of onpartijdige (in)formateur.

Peter ten Cate,

Deventer

