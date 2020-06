Het lukt nu even niet, lollig doen

En ik natuurlijk weer grappig willen doen. Karaktertrekje. Mijn moeder zei het al: „Jij maakt zelfs een geintje van de dood.” En verdomd: toen we laatst afscheid namen van een wreed uit het leven geplukte vriend, dacht ik tussen de snikkende nabestaanden in de aula: „Dat is het voordeel van cremeren. Bij gunstige wind ben je eerder thuis dan het bezoek.”