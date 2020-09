Uitslag stelling: ’Weinig fiducie in fonds’

Het was eerst de bedoeling meer geld in het fonds te stoppen, maar door de coronacrisis is het bedrag beperkt gebleven. Twee derde van de respondenten vindt dat maar goed ook. „Dit wordt een bodemloze put voor projecten die al duur zijn”, zo voorspelt een van hen.

De architecten van het fonds, de ministers Hoekstra en Wiebes, willen hiervoor geld lenen. Door de lage rente zijn er geen risico’s voor de schatkist, zo is de redenering. Twee derde van de respondenten gelooft dat niet. „De bedoeling van geld lenen is toch dat je het op enig moment terugbetaalt?”, vraagt een deelnemer zich af. Iemand anders: „Geld lenen kost toch geld? En je zult zien dat die kosten dan uiteindelijk worden afgewenteld op de burger.”

Een commissie, bestaande uit oud-minister Jeroen Dijsselbloem, oud-topman Feike Sijbesma van DSM en ASML-directeur Peter Wennink, gaat beslissen over het geld. De ene helft van de stemmers vindt dit een goede constructie, de ander helft juist niet. Een respondent gelooft niet dat de commissieleden neutraal in de wedstrijd zitten. Een reactie: „Je zult zien dat het geld richting de grote bedrijven zal stromen waarbij deze lieden betrokken zijn.” Er is daarbij weinig vertrouwen in Dijsselbloem. „Een PvdA’er die gaat over geld, dat kan niet goed gaan.”

Een kritiekpunt van GroenLinks op het fonds, is dat er geen aandacht is voor duurzaamheid. Driekwart van de respondenten vindt duurzaamheid geen ’must’. Een voorstander van het fonds stelt: „Hopelijk wordt er niet te veel geld verbrast met ’klimaat’ en ’duurzaamheid’. Daar gaat nu al te veel geld naartoe.” Maar een tegenstander legt de nadruk op andere zaken: „Ik vrees dat we weer eens opgelicht gaan worden. We hebben behoeft aan woningen, banen en inkomen.”

De PvdA vindt ook dat uit het fonds geld voor banen, woningbouw en onderwijs moet komen. De meeste deelnemers zijn het hiermee oneens. Iemand vindt bijvoorbeeld dat er vanuit het fonds beter geïnvesteerd kan worden in de zorg. En er zijn ook respondenten die vinden dat de PvdA zulke eisen niet mag stellen. „Die heeft de afgelopen periode geregeerd, toen al deze dingen kapot bezuinigd zijn.”

Het is de bedoeling dat het fonds de Nederlandse economie een impuls gaat geven. Iets meer dan de helft van de respondenten gelooft hier niet in. De meesten vinden het ook gek dat bedrijven minimaal dertig miljoen kunnen lenen uit het Wopke/Wiebesfonds. Iemand reageert: „Wanneer raakt de Nederlandse regering er eens van overtuigd dat niet de grote bedrijven, maar het mkb de motor is van de Nederlandse economie?”

Er is al een aantal projecten in beeld die in aanmerking zouden kunnen komen voor geld uit het fonds. Het liefste zien deelnemers dat er geïnvesteerd gaat worden in een project voor waterstof als energiebron. Ook populair is de zogenoemde Lelylijn, een trein die via Lelystad naar het noorden rijdt. „Waterstof zou een goede investering zijn, maar ik denk dat ’de gewone man’ meer ziet in een snelle verbinding tussen noord en zuid.”