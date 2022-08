’Maak van vliegveld evenemententerrein’

Een eeuwige discussie over meer vluchten en nachtvluchten komt er dan ook niet. Het gegeven dat de investering ’verloren’; gaat is dan ’jammer’. Dat risico bestond vanaf het begin. De misrekening dat het via de lobby uiteindelijk wel geregeld zou kunnen worden heeft dan een duidelijke prijs gehad. Wat met het definitief niet openen van de luchthaven kan worden gewonnen is een prachtig mooi evenementen- en expositieterrein. Bereikbaar, ruim, veel parkeergelegenheid.

De kleine vliegtuigen kunnen (overdag) rustig blijven vliegen en hebben een geweldige start- en landingsbaan. De dure verkeersleiding kan weer vertrekken en het tekort aan verkeerleiders op Schiphol oplossen.

Jan Voskuilen