Brief 2: ’Agenten hebben ook een gezin’

Ik ben het oneens met het idee van Annemarie van Gaal om politieagenten (privé) in probleemwijken te laten wonen. Zij is er kennelijk vanuit gegaan dat agenten in hun vrije tijd ook agent spelen in hun woonwijk.

Agenten hebben ook een gezin. Als oud-diender heb ik dreigementen aan mijn deur ervaren en mijn gezin werd bedreigd. Ik woonde niet eens in een zgn probleemwijk.

Ik begrijp erg goed dat sommige dienders niet willen wonen in de plaats waar ze werken. Beter is om het toezicht in betreffende wijken systematisch uit te breiden desnoods met preventieve fouilleeracties.

O.B. Servant, Leiden

