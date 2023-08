’Sloten e-bike beter beveiligen’

Het artikel in de krant over de gestolen e-bikes (Tel. 21/8) deed bij Arend van Wingaarden de vraag rijzen: wat is de rol van de fietsfabrikanten hierin?

Bekijk ook: Maandelijks duizenden gestolen e-bikes grens over: ’Sloten kinderspel voor deze gasten’ Zij hebben groot belang bij het stelen van de fietsen want elke (meestal verzekerde) gestolen fiets is kassa want er komt een nieuwe! Handel dus! Hoe kan het anders dat er nog sloten op de fiets zitten die zo makkelijk te kraken zijn? Hoe makkelijk moet het zijn de fietsen te beveiligen gezien de electronica die er op zit? Er moet een systeem te bedenken zijn om sloten zodanig te prepareren dat het heel moeilijk wordt de fietsen te stelen. En als het stelen niet tegengegaan kan worden dan zou een fiets na het stelen onbruikbaar moeten kunnen worden gemaakt. Zolang dat niet gebeurt meen ik dat de fietsfabrikanten medeplichtig zijn aan grootschalige fietsendiefstal. Arend van Wingaarden, Den Helder Gesprek van de dag Elke ochtend het meest spraakmakende nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.