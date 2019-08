Helpt botenparade de homo-emancipatie?

Boris Dittrich, Eerste Kamerlid voor D66, denkt van wel. „Het inspireert mensen over de grens”, zegt hij. Aan de andere kant Lennard van Mill, voorman van de Roze Leeuw, een stichting die zich inzet voor meer veiligheid en acceptatie van LHBT’ers. „Weg met die blote billen”, zegt hij. „De Pride gaat nog te veel over seks en te weinig over inhoud.”

Wat denkt u? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.