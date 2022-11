’Zorg in Nederland glijdt af’

Als 73-jarige alleenstaande vrouw zonder kinderen moet mij het volgende van het hart: geconstateerd is dat ik wervelkanaal stenose heb in een vergevorderd stadium, de neuroloog verwees mij door naar een neurochirurg teneinde een operatie te bespreken. Dat consult kon in verband met wachtlijsten pas twee maanden later plaatsvinden. Inmiddels kan ik door de hevige pijn niet langer dan één minuut rechtop staan en niet langer dan twee minuten lopen. Het enige wat ik nog een beetje kan verdragen is zitten. Een verzoek van mijn huisarts om mij eerder te helpen werd afgewezen. Ik heb zo nog een maand te gaan voor het consult, en moet daarna maar afwachten hoe lang de wachtlijst is voor de operatie. Voor de duidelijkheid: ik woon in Nederland, dat ’gave land’ van Mark Rutte.

Maggie Meijer, Lelystad