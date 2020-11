’Geestelijkheid moet verantwoordelijkheid preken’

Urk heeft maar liefst 195 besmette personen per 100.000 inwoners. Harderwijk is een goede tweede en bevindt zich ook in een negatieve spiraal. Juist deze twee godvruchtige én godvrezende gemeenten zijn nu ook niet direct het toonbeeld van het naleven van de coronaregels. De 1,5 meter is daar kennelijk nog niet goed tot iedereen door gedrongen.

Meer dus dan in de rest van Nederland laat men in Urk de oren hangen naar gods woord. Waar hebben we nog meer volle kerken gezien? Het zou de geestelijkheid in al die betreffende gemeenten sieren om wat meer verantwoordelijkheid te prediken, zich wat meer aan de overheidsregels over te geven en inzien dat in deze pandemie in het algemeen belang wel eens van de regels moet worden afgeweken.

Jan Muijs, Tilburg