’Winst VVD in peilingen erg vaag’

Ook werd drie maanden geleden in nieuwsreportages al melding gemaakt van Oost-Europese werknemers die te dicht op elkaar gehuisvest waren. Ook hier heeft het kabinet kennelijk niets gedaan tot het vorige week helemaal mis bleek te zijn in de vleesverwerkende industrie.

In de zorg liep het personeel al jaren op zijn tandvlees en riep in de maanden voor de coronacrisis al dat we afstevenden op een ’zorg-infarct’. Daar kwam deze crisis nog eens overheen. Als er nu een tweede coronauitbraak volgt kan de zorg dat echt niet meer aan en kan instorten.

In de eerste maanden van de coronacrisis lieten veel mensen zich graag meeslepen door het sentiment dat ’we het samen doen’. Nu echter zijn velen het zat en zie je de eerste opstootjes. De sfeer in het land kan snel grimmiger worden. En de coronamaatregelen kunnen nog lang gaan duren.

Dante Renzulli,

Groningen