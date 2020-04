’Zo haalt een kwart van het mkb de kerst niet’

Zware tijden voor het midden- en kleinbedrijf. ,,We hangen met onze nagels aan het ravijn”, stelt Robert De Boeck. Ⓒ ANP

Na hoogleraar Ira Helsloot wierp ook Jort Kelder de vraag op: sloopt de intelligente lockdown de economie en daarmee de samenleving? Of zijn economie en volksgezondheid twee kanten van dezelfde medaille, zoals premier Rutte zei? Robert De Boeck is stellig in zijn mening.