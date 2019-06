Langer leven vermindert pensioen

De opbouw en de vermogensgroei moeten dit sommetje immers kloppend maken. Ik ben dan ook verbijsterd over de verontwaardiging die er heerst over het feit dat de rekenrente niet wordt aangepast.

Zeker als het argument ’er zit meer dan 1600 miljard in de fondsen’ wordt gebruikt. Alsof dat bedrag iets zegt over de verplichtingen van de fondsen tegenover de miljoenen gepensioneerden. Het lijkt wel net als vroeger, toen ik stiekem iets uit mijn spaarpot haalde en hoopte dat er toch evenveel in bleef zitten.

Fred Bruggeman