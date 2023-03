Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Week zonder vlees en zuivel ’Matigen goed voor mens, dier en milieu’

— Vegetariërs of veganisten hebben eerder minder dan meer gezondheidsproblemen dan anderen. Laat daarom niemand zich van de wijs brengen: matig met (of als je dat prefereert: zonder) vlees en zuivel en dat slim vervangen is goed voor jezelf, het dierenwelzijn, de biodiversiteit en vermindering van het koolstofprobleem.

Door Arnold Tukker Kopieer naar clipboard

Arnold Tukker

Ik kom uit de Alblasserwaard. De molens en gemalen van Kinderdijk hielden ons droog. In de tijd van mijn opa’s aten de koeien in de zomer gras en in de winter lokaal geoogst hooi. Prima, want wij mensen verteren dat niet. Een van mijn opa’s, een caféhouder, hield een varken en wat kippen. Ze voerden die met etensresten. In november kwam de slager, het varken werd geslacht, het vlees werd door mijn oma gekookt en zorgvuldig in weckpotten geconserveerd. Zo had het gezin weer een jaar vlees.