’Prullenbak moet opvallen’

Ze zijn dus niet in een oogwenk te zien en dan is de neiging bij jongeren groot om afval dan maar ongemerkt weg te kieperen op straat of in de natuur. Geef de prullenbakken een fel oranje kleur met daarop een leuke cartoon van een jongen en meisje die hun duim opsteken of een andere variant. Je kunt dan met geen mogelijkheid meer ontkennen dat je niet weet waar je het zwerfafval moet deponeren. De toekomst ligt tenslotte bij de jeugd die langzamerhand steeds meer gaat balen van al dat zwerfvuil. Het besef begint te komen, denk ik.

Cees Koopman,

Breda