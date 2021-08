’Tolerantie neemt af’

Wat we de afgelopen tijd hopelijk wel geleerd hebben is dat het wijzen van mensen op hun eigen verantwoordelijkheid op de korte termijn wel een makkelijk en goedkope oplossing lijkt maar op lange termijn desastreus uitpakt. Hoe naïef is het om te geloven dat mensen zich aan een oranje/rood reisadvies houden of bij Corona klachten thuisblijven en in quarantaine gaan? De overheid is verrast hoeveel toeristen er ondanks een negatief reisadvies naar Afghanistan waren afgereisd. En de belastingbetaler kan nu voor hun evacuatie opdraaien. Het afgelopen jaar werd er volop gereisd naar risico gebieden. Talloze toeristen keren weer besmet terug. Vrijheid blijheid. De burger betaalt wel. Nog wel. Maar de onvrede neemt toe en de tolerantie af. De overheid moet eindelijk de regie weer nemen.

B. van Dam te Leiden