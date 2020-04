’Op de bres voor horeca en cultuur’

Ik werk zelf in de zorg en ook mijn man heeft nog een betaalde baan en zo zijn er volgens mij veel meer mensen die het financieel nog wel redden.

Als al deze mensen, die ook in goede tijden zo ontzettend hebben genoten van de horeca en de cultuur, nu eens met elkaar een potje maken/actie houden voor deze sectoren, zouden we dan SAMEN deze cultuur en horecasector niet in stand kunnen houden? Als wij in de zorg een bonus krijgen, zou ik die bijvoorbeeld best aan de horeca of cultuur willen doneren.

Als mijn man en ik weer eens heerlijk op een terrasje of bij een concert of iets dergelijks zaten, zeiden wij altijd ’nu weten we waar we zo hard voor werken…’ En ik neem aan dat meer mensen daar zo over denken. Als deze crisis waar we allemaal SAMEN doorheen moeten komen voorbij is, willen we daar straks toch ook weer een beetje van gaan genieten?

Ingrid Huipen-Beukeboom