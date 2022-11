Premium Stan Huygens Journaal

Wat deed burgemeester Femke in raadszaal oude stadhuis?

’Ik kreeg ’s ochtends ontbijt op mijn kamer”, glunderde galeriehouder Rob Malasch. „Met twee eitjes. Heerlijk!” Met 51 andere kunstenaars verbleef hij in coronatijd een week lang gratis in hotel The Grand en mocht in een suite een kunstwerk maken, in zijn geval een pianoconcert. Op die klanken werd ...