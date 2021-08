’Ongevaccineerden niet uitsluiten’

Gaarne wil ik reageren op brief waarin een lezer stelt dat; ’Als je ongevaccineerd een beroep doet op de zorg zouden de kosten ook voor jezelf moeten zijn. Waarom moet ik daar via premies aan meebetalen? Dat is pas viruswaanzin! Jij neemt toch bewust het risico? In het casino word je ook niet gecompenseerd als je verliest!’

Ik neem aan dat de lezer in kwestie zelf nog nooit een sigaret of drank heeft aangeraakt? Een voorbeeldig BMI heeft en dito dieet? Nooit een sport doet waarin je risico’s loopt zoals voetbal of wintersport? Het zijn dit soort reacties die mij een steeds grotere hekel bezorgen aan mijn landgenoten.

Wég met Artikel 11 van de Grondwet. Wèg eventuele valide redenen (medisch etc.) om je niet te laten vaccineren met een vaccin dat allerminst volledig is getest of uitgewerkt. En dit alles voor een ziekte die voor 99% van de mensen zonder noemenswaardige ellende verloopt. Wat dat betreft heeft de paniekzaaierij van dit meest onkundige kabinet ooit prima haar werk gedaan.

S. Dooms, Breda.