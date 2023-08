’Erg lastig om afval te scheiden’

We hebben een grote container voor plastic gekregen die eens in de twee weken geleegd wordt, maar waar ik vaak vier weken mee kan doen voordat die vol is. De grote restafvalcontainer werd daarbij verplicht ingewisseld voor een kleinere die eens in de drie weken wordt geleegd en dat is niet haalbaar.

Dan word je minder kritisch met de plastic container. Na vragen over een grotere of een tweede restafvalcontainer blijkt er niets mogelijk dan alleen een gesprek met een afvalcoach. Eigenlijk gek dat je steeds meer afvalheffing moet betalen en er zelf steeds meer moeite voor moet doen om het aan te leveren zoals het moet. Ik moet ook veel vaker naar de milieustraat voor zaken die niet meer bij het restafval kunnen. Het alternatief zijn de papier- en glascontainers in de wijk, maar die zitten altijd propvol, dus moet je wel toch naar de milieustraat. Meer onbegrip is er als je verteld wordt dat onze buurgemeente wel een afvalverwerker heeft die afval achteraf scheidt en waar men alles in een grote container kan dumpen.

Roelof Tooms, Sassenheim