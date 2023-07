’Compensatie voor energie helpt amper’

Mensen die net iets boven de vastgestelde grens zitten qua inkomen krijgen totaal niets, terwijl zij door het missen van kwijtscheldingen per saldo niet meer of zelfs minder te besteden hebben en deze compensatie dus net zo zeer nodig hebben. Dan te bedenken dat het makkelijk en eerlijker kan. Als het kantelpunt bekend is waarbij degene die boven de grens zit per saldo evenveel te besteden heeft ondanks het missen van allerlei vrijstellingen, kan de overheid vanaf die grens naar rato van de extra te besteden inkomsten door werk de energiecompensatie evenredig verlagen. Dat snapt onze overheid ook wel, maar die ziet de bui al hangen want dan moet ze veel teveel afstaan uit de schatkist. Deze wordt voorlopig meer dan genoeg gevuld door bijvoorbeeld de reeds ingegane stijging van brandstofprijzen. Door deze stijging naast het reeds onbetaalbare levensonderhoud en de door dezelfde overheid verhoogde energiebelasting van 6 naar 21% is deze compensatie niets meer dan een kleine druppel op een gloeiende plaat…

Jan Verniers,

Arnhem