’Tweedeling samenleving een feit’

Het is nu de vraag hoe we hier mee omgaan. Want de kloof tussen rijk en arm zal alleen maar groter worden. Er is immers geen weg terug. Werken zal nooit lonen want de belastingen zullen eerder stijgen dan dalen en werkgevers kunnen en willen het gat niet vullen. Zorgkosten zullen stijgen en niet dalen, dus meer mensen komen in de problemen. Er worden woningen gebouwd die alsnog onbetaalbaar zijn voor starters en voor kleien huizen wordt al de hoofdprijs gevraagd. De prijzen van energie blijven door heffingen hoog. Het klimaat moet immers gered. Autorijden wordt onbetaalbaar. Om mensen te verleiden elektrisch te rijden zijn er nu nog subsidies voor SUV’s. Aan kleinere betaalbare modellen auto’s wordt net als aan kleinere betaalbare woningen te weinig verdiend, dus die komen niet op de markt. Welkom in Nederland anno 2022. Het jaar waarin de welvaartsstaat ten grave is gedragen.

B. van Dam