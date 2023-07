’Belasting waterschap absurd hoog’

We controleerden de watergangen en de dijken en onderhielden de gemalen. Elk dubbeltje werd 3 maal omgedraaid en verantwoord. De dijkgraaf stond aan het hoofd en was de enige die een salaris kreeg. De lasten waren voor een eengezinswoning zo’n 40 gulden, zeg 20 euro.

De waterschappen werden in 1995 gefuseerd, er moesten nieuwe gebouwen komen met directeuren, secretaresses en kunst aan de muur. Het moest professioneler en georganiseerder, al wist geen mens waarom. Inmiddels betaal ik 20 keer zoveel en zijn de sloten niet schoner dan toen. Wel zijn er veel meer huizenbezitters die ook meebetalen dus de belastingopbrengst is wellicht 30 of 40 keer hoger dan 30 jaar geleden. Een absurde inflatie. En nog is het niet genoeg: De burger draait weer op voor het financiële wanbeleid zoals enkele huidige bewindvoerders zelf (!) aangeven. Schouders ophalen en weglopen, we zijn compleet de realiteit kwijt in dit land.

L. Uijttewaal, Ter Aar