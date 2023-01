Premium Het beste van De Telegraaf

Wat is nou de juiste hoeveelheid fooi?

Door JAN POSTMA

Een fooi hoort erbij in Amerika, maar wat nou precies de juiste hoeveelheid tip is, weten de Amerikanen zelf ook niet. Met de pandemie werd het normaal om vaker en ook meer fooi te geven. Maar is dat nog nodig, nu het leven weer gewoon doorgaat? Het levert Amerikanen massaal tipping anxiety op: fooi-stress.