’Hulpvaardige buschauffeur’

Een paar keer per week reis ik met de bus tussen Schiphol (lijn 470 Arriva) en Leimuiden. Zo ook die avond. Eenmaal thuis kwam ik erachter dat ik mijn portemonnee niet meer had. In de bus had ik nog gecheckt of ik 5 euro had. Wist dus heel zeker dat ik portemonnee in de bus nog had. Ik besloot terug te gaan naar de halte in de hoop dat ‘mijn’ bus een rondje reed en ik even kon kijken of ik mijn portemonnee kon vinden. Buschauffeur Hans wist me, na het controleren van zijn boekje, te vertellen dat de bus naar de stalling was. Ik kon met Hans mee rijden en hij zocht onderweg contact met de centrale. De centrale nam op hun beurt weer contact op met de stalling. Een medewerker ter plaatse vond mijn portemonnee. Wat een geluk! En om het nog mooier te maken rijdt Hans tijdens zijn pauze met mij naar de stalling om hem op te halen. Wat een topper! Soms tref je op het juiste moment de juiste persoon.

Mariska Vellema