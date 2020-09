’Onderzoek instellen naar hulpgeld’

Welke acties deze clubs exact uitvoeren is bij het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschijnlijk nauwelijks bekend. Wat een bizarre gedachte in deze tijd van corona waarbij we met moeite allerlei bedrijfstakken overeind proberen te houden. We hebben ons belastinggeld in hier hard nodig. Natuurlijk moet er een einde komen aan deze geldverspilling. Er moet een grondig onderzoek komen naar de doelstellingen van deze clubs en de daadwerkelijke uitvoering daarvan, dan weet minister Kaag ook waar ze het over heeft.

F. Habers, Emmeloord