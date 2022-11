Kiev vreest dat steun afbrokkelt na Amerikaanse midterm-verkiezingen

Premium Buitenland

In Arizona staat de democratie op het stembiljet

In Arizona geloven Trump-supporters nog altijd dat Joe Biden door fraude de verkiezingen won. Het wantrouwen over de komende Congresverkiezingen van 8 november is daarom enorm. Gewapende burgers bewaken er de stembussen. Republikeinse kandidaten wakkeren onder- tussen de argwaan verder aan. Het zou ...