Hoeveel kost zo’n stukkie in de krant?

Om de schijn van partijdigheid te voorkomen, mogen journalisten geen presentjes aanpakken. Logisch, want theoretisch zou het ongemakkelijk voelen een kritisch verhaal te tikken over iemand van wie je net een duur horloge hebt ontvangen. Theoretisch, zo staat er met opzet, want in 33 jaar journalistiek werk stond nog nooit iemand met een Rolex voor mijn neus te zwaaien om iets voor elkaar te krijgen. Een kopje koffie kun je krijgen, soms wordt een lunch betaald, maar dat is het wel met de omkoperij in de polder.