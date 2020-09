De Kwestie: ’Handen af van de Gouden Koets’

Maar weinig vervoermiddelen zullen zo vaak en heftig bediscussieerd zijn als de Gouden Koets en dan met name de beschilderde panelen aan de linkerkant ervan. Daarin herkent een aantal mensen afbeeldingen die de slavernij zouden verheerlijken, maar een meerderheid vindt dat onzin of in ieder geval geen reden om die panelen te veranderen of de koets niet meer te gebruiken.

"Moeten Willem-Alexander en Máxima dan maar in een taxi komen?"

Dat zou wat zijn, zegt Laantje26: „Willem-Alexander en Máxima komen in een taxi aanrijden in vrijetijdskleding. Is dat wat men wil? De grandeur van Prinsjesdag moet en zal worden opgedoekt, blijkbaar. Bij de Engelsen zouden ze massaal op tilt slaan als een miezerig groepje zeikerds kritiek zou hebben op de grandeur die de Engelsen machtig mooi vinden.”

Tradities niet heilig

’Miezerige zeikerds’ of niet, de groep criticasters is weliswaar in de minderheid, maar ze heeft wel enige omvang. Fietser67 hoort tot die groep en is heel stellig in zijn mening: „Zet de Gouden Koets maar in het museum. Tradities zijn niet heilig. Mensen uit de vroegere koloniën zullen zich storen aan de onderworpen positie van de ’inboorlingen’; liggend of met het hoofd gebogen voor de schone maagd Nederland op haar troon. Wij moeten de relatie met de voormalige koloniën wel goed houden.”

Hans is ook voor het permanent parkeren van de koets, maar wel om een andere reden: „Niet alleen de Gouden Koets, maar ook de Glazen Koets en alle andere koetsen kunnen in een museum. Dan kan iedereen er het hele jaar door van genieten en niet alleen op Prinsjesdag. Prinsjesdag zelf kan ook versoberd worden. Het in stand houden van al die mensen in gala-uniformen en schitterende paarden kost wel erg veel geld. We hebben nu een koning die praktisch is, dus hij kan de derde dinsdag van september een veel zakelijker invulling geven.”

"De koning moet vervoerd worden in een gouden koets, waar gaat dat over?"

Ook Hader2108 vindt dat de Gouden Koets haar langste tijd heeft gehad: „Er is tijd van komen en gaan. Deze koets is oud en hoort inmiddels wel in een museum. Als was het maar om haar te preserveren. We hebben nu eenmaal een verleden. Ik ben het niet eens met die schreeuwers die nu ineens overal iets racistisch in zien. Vóór 2019 piepte er niemand erover en nu ineens wel.”

De gewraakte panelen zijn voor Jodre geen reden om de koets te stallen, maar dat moet wel gebeuren: „Natuurlijk hoort dat ding in een museum. Niet om de afbeeldingen die erop staan, maar om de ’vergane’ decadentie. De koning moet vervoerd worden in een gouden koets, waar gaat dat over? Al zwaaiend een rondje maken in de Gouden Koets, het is de Efteling toch niet?”

Traditioneel icoon

Nee, het is de Efteling niet, maar wel ónze traditie, zeggen heel veel andere reageerders. M_legue bijvoorbeeld: „De Gouden Koets is onlosmakelijk verbonden met onze historie en is een traditioneel icoon van ons mooie land.” En ook Dwarshoes is die mening toegedaan: „Simpel: geschenk, geschiedenis, waardering door de Nederlander. Actief blijven inzetten.”

"De afbeeldingen worden volkomen foutief geïnterpreteerd"

En die afbeeldingen dan? Schei toch uit, zegt Peet -1-: „Dat slavernijgezeur is geschiedvervalsing! Hetzelfde als straatnamen veranderen en standbeelden weghalen. Erg jammer en onzinnig. Je kan er toch ook over vertellen en van leren? Het is erg sneu om nu, circa 300 jaar na dato, in een slachtofferrol te gaan zitten en je gelijk te halen. De wereld was toen eenmaal zo. Wie wil je daar nu verantwoordelijk voor stellen? Absurd! Zwart, geel, bruin, blank, slaven waren er in alle kleuren en over de hele wereld.”

Maarten Hoogvliet is blij met de uitleg van Gerhard Hoogers over de aard van de afbeeldingen op de koets: „Eindelijk eens iemand die zich genuanceerd en deskundig over de Gouden Koets heeft geuit. De Gouden Koets werd gemaakt 30 jaar nadat de slavernij in zijn geheel was afgeschaft. De afbeeldingen worden volkomen foutief geïnterpreteerd. We worden partijdig voorgelicht en aan opruiers wordt ruim baan gegeven.”

Raddraaiers

En dan is er de groep die vindt dat ’we’ ons niet de wet moeten laten voorschrijven door die minderheid.

Aw_terpstra: „De Gouden Koets moet op Prinsjesdag in gebruik blijven. We moeten niet weer op de knieën gaan voor een stelletje raddraaiers, dat zich hier heer en meester voelt.”

Dat vindt ook Willemwriter: „Als je de geschiedenis wilt uitvlakken, vlak je daarmee ook jezelf uit, dat lijken de zelfbenoemde nazaten van slaven(handelaren) maar niet te begrijpen.” Absurdo denkt dat een museumplekje voor de Gouden Koets geen afdoende maatregel is om het rumoer te stoppen: „Ook daar is hij niet veilig. Die schreeuwers zullen dat niet genoeg vinden, want dan staan die afbeeldingen er nog. Hoe ver gaan we? De afbeelding overschilderen? De bruine mensen blank schilderen en de blanke bruin? Zijn ze dan tevreden? Of moeten ook alle schilderijen waar slaven opstaan uit de musea worden gehaald? Ik ben deze discussie zo spuugzat! Hou toch eens op, iedereen heeft hier nu alle kansen, je moet er alleen wat voor doen, het komt je niet aanwaaien.”

"De koets hoort inderdaad in een museum thuis, behalve op Prinsjesdag"

Overigens, zegt Ahjjvdvoordt, hoeft een plekje in een museum niet te betekenen dat de Gouden Koets op Prinsjesdag niet kan worden gebruikt: „Zet haar maar in een museum voor de zichtbaarheid en uitleg. En haal de Gouden Koets er wél uit voor evenementen als Prinsjesdag en andere koninklijke evenementen om gebruikt te worden.” Vhuberta is ook voor gebruik van de - voor veel geld gerestaureerde - koets: „Als de Gouden Koets niet gerestaureerd zou zijn, had de koets misschien wel in een museum terecht moeten komen. Nu er voor een onvoorstelbaar bedrag aan gerestaureerd is, moet de Gouden Koets gewoon gebruikt worden, anders is het weggegooid geld geweest. Laat die racismedrammers maar in hun vet gaarkoken.” Ramonçito vindt dat ook: „De koets hoort inderdaad in een museum thuis, de enige keer dat ze er dan uit komt is met Prinsjesdag om de koning en koningin te vervoeren.”

Monarchie

Tonny4 wil van de koets af en meteen maar van het koningshuis: „De Gouden Koets mag van mij in het museum (eigenlijk zou ze altijd ergens tentoongesteld moeten worden), maar niet omdat er afbeeldingen op staan waarvan sommigen beweren dat ze er aanstoot aan nemen! Ook de monarchie hoort in het museum thuis. Het past niet meer in een moderne democratie om er een koningshuis op na te houden.”

Maar dat koningshuis is ook onderdeel van onze tradities, betogen anderen, zoals Theodores_Fr: „De koets hoort absoluut niet in het museum thuis, omdat het een cadeau was aan het koningshuis en het een traditie is om op Prinsjesdag onder grote belangstelling met de koninklijke familie door de stad te toeren. Een kleine groep misgunt de Nederlandse bevolking deze mooie en plezierige dag.”

"Niet knoeien aan de Gouden Koets"

En daar gaat het nou precies om, zegt MarLou: een historische, Nederlandse, fijne dag. „Het maakt totaal niet uit waar de koets voor zou staan of niet. Het is een historisch Nederlands ceremonieel voertuig. Daar knoei je niet aan, maar je houdt het in conditie voor gebruik op hoogtijdagen. Niemand is verplicht ernaar te kijken of erbij aanwezig te zijn.”