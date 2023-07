’CDA heeft visie nodig’

Het CDA is op zoek naar een nieuwe partijleider (Tel. 12/7). De partij is op christelijke waarden allang ingehaald door de ChristenUnie en de oorspronkelijke agrarische achterban is door de BBB overgenomen, schrijft Henk Versteeg.

Het CDA heeft op dit moment meer iets aan een partijbestuur dat een duidelijke lijn uitzet. Het moge duidelijk zijn dat meewaaien met de waan van de dag een keerzijde heeft. Henk Versteeg, Nunspeet