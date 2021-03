’Inenten moet 24/7 gebeuren’

Ik stel hierbij Rutte, De Jonge en het RIVM aansprakelijk voor deze blamage. Als ze meteen in januari voluit hadden gaan vaccineren , dus 24/7, en niet alleen tijdens kantoortijden, dan hadden we nu veel minder besmettingen gehad. En ook hadden ze één keer per week boodschappen in de supermarkten verplicht moeten stellen. De mensen gaan nu elke dag met zijn tweëen shoppen daar. Te gek ! Veel te druk !

Els Strikkers, Bergen