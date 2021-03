Hollands vaccin opsteker

Het in Leiden ontwikkelde coronavaccin werd afgelopen weekend door de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA goedgekeurd in de Verenigde Staten. De EU moet wachten tot 11 maart, dan zal het Europese Medicijnagentschap (EMA) het vaccin waarschijnlijk goedkeuren. Dit geeft veel respondenten goede hoop. Een reactie:„Dit vaccin heeft duidelijk voordelen, dus na goedkeuring moeten we vol aan de bak.” Veel deelnemers blijken het geruststellend te vinden dat het om een product van Hollandse bodem is. Zo zegt iemand: „Ik vertrouw een Nederlands vaccin toch meer. Daarbij is het makkelijker te bewaren. Ook is dit vaccin gebleken werkzaam te zijn tegen bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse mutant. Geeft mij die Janssen-prik maar!”

Hoewel het Janssen-vaccin minder effectief zou zijn dan de andere goedgekeurde vaccins wordt dit gecompenseerd door de logistieke voordelen ervan, vindt meer dan de helft:„Sowieso omdat er maar één prik nodig is en het niet op extreem lage temperatuur bewaard hoeft te worden. Dat zal het vaccineren kunnen versnellen.” De meesten (57 procent) denken dat we dankzij dit vaccin de vaccinatiecampagne flink kunnen opschalen. „Als huisartsen worden ingeschakeld kunnen er miljoenen mensen in korte tijd gevaccineerd worden. Voor huisartsen is het namelijk simpel om dit vaccin te bewaren en één prik is voldoende dus, gaan zou ik zeggen.” Iemand voegt eraan toe:„Als dit vaccin voor de grote groep gezonde mensen wordt gebruikt dan gaat het vaccineren sneller. Het hoeft maar 1 keer ingespoten worden, dus is toegankelijk voor een grote groep. Dit geeft perspectief voor heel veel mensen die ernaar snakken om weer gewoon te kunnen leven.”

Men verwacht echter dat we nog even geduld moeten hebben voordat we kunnen prikken met Janssen. Hoewel het vaccin in de EU vermoedelijk op 11 maart goedgekeurd wordt staat in het contract tussen Janssen en de EU dat de eerste leveringen pas vanaf april worden gedaan terwijl het in de VS wel direct geleverd wordt. Velen snappen niet waarom dit zo lang moet duren: „Jammer dat het eerst naar de VS gaat, de EU is weer eens veel te traag.” Nederland heeft dan wel miljoenen vaccins besteld maar velen betwijfelen of we de bestelde dosis zullen ontvangen. „Het is nog maar de vraag of wij dat vaccin ook krijgen. Hoewel het in Nederland geproduceerd wordt, kan het best zijn dat alle vaccins naar de VS gaan.” En een geestverwant stelt: „Dat zal ook wel weer later geleverd worden en in een lagere hoeveelheid. De VS was ons immers voor met bestellen en zo’n grote bestelling kan Johnson & Johnson niet aan. Nederland vist achter het net.” Velen ergeren zich aan de ‘afwachtende’ houding van Nederland:„Ik heb er geen vertrouwen in dat onze regering voor ons op zal komen. Wij zijn altijd als laatste aan de beurt omdat wij braaf afwachten.” Een stemmer beaamt dit:„Het was logisch geweest dit vaccin als eerste in Nederland te hebben aangezien het hier is ontwikkeld maar de VS zal wel meer betaald hebben en daar draait het om.”