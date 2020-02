Het was weer zover deze week. Het jaarlijkse ’feestje’ van veiligheidscijfers. Decennialang was dat het finest hour van de plaatselijke politiechef die zich vol trots op de borst roffelde. De expliciete boodschap was altijd dat de misdaadcijfers lager waren dan het jaar daarvoor. De impliciete strekking: niemand hoeft zich zorgen te maken.