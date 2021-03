’Aanval op Baudet laag bij de grond’

Premium Binnenland

Voor behoud van vrijheid niet meer vertrouwen op liberale partijen

’Mag ik even aan je voeten zitten Spinoza?’ vroeg ik terwijl ik mijn coffee-to-go dronk op zijn sokkel. Het doel van de staat is de vrijheid, beitelde de beeldhouwer daarin. We mogen niet meer op een terras drinken. We mogen niet eens ergens plassen als die koffie er weer uit moet. Ik leef in een la...