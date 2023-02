’PVV heeft nieuwe leider nodig’

Het CDA en D66 krijgen namelijk fors op de broek zodat een coalitie zoals we die nu hebben onmogelijk wordt. JA21 en de BBB staan beide virtueel op 10 zetels en de PVV zo rond de 20. Samen met de VVD en nog een kleine partij genoeg voor een meerderheid. Maar helaas zit de crux bij de PVV en dan vooral bij Geert Wilders. Want Wilders is namelijk niet de oplossing, maar het grote probleem. Het partijprogramma van de PVV zit vanuit het rechtse perspectief gezien goed in elkaar, alleen het ongenuanceerde en vaak stuitende gedrag van Wilders schrikt af. Wilders moet weg en het stokje moet overgenomen worden door Fleur Agema of Martin Bosma. Zij zijn namelijk wel in staat om het partijprogramma goed en beschaafd over het voetlicht te brengen. Het kan na de verkiezingen in maart zo maar over zijn met de coalitie en dan moet ook de PVV er klaar voor zijn. Met Wilders gaat er niets veranderen aan de bereidwilligheid van andere partijen om samen te werken. Met Agema of Bosma is die kans veel groter en wordt een coalitie mogelijk die recht doet aan het stemgedrag van het electoraat.

Jan Pronk, Beverwijk