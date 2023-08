’Weg met ons-kent-ons-cultuur’

Twijfelde Pechtold niet aan het oplossend vermogen van Pieter Omtzigt? Natuurlijk was het een puur politieke (D66) sneer naar Omtzigt, aangezien politici graag elkaar de maat nemen zonder naar eigen resultaten te kijken (politieke blinde vlek). De politieke ’banencarrousel’, het elkaar gunnen van (overheid)baantjes, zonder enige kennis/achtergrond, vind ik uit de tijd. Zelfs bij burgemeesters lijkt kwaliteit soms ondergeschikt aan politieke voorkeur. We moeten af van de ’ons kent ons-cultuur’ met de daaraan gekoppelde verwachtingen en voorkeursbehandelingen. In een tijd waarin we gelijke kansen/inclusie propageren lijkt de politieke banencarrousel (de één is meer gelijk dan de ander; vergelijkbaar met het communistische systeem, achterhaald. Pechtold had mogelijk zijn beste tijd als veilingmeester. Het (al dan niet inferieure) producten zien te slijten aan de hoogste bieder. Ik heb niets tegen Pechtold, maar neem hem slechts als voorbeeld, gelet op de achterblijvende resultaten van het CBR.

Johan Sijtsema, Rosmalen