Monocultuur in tuinbouw werkt niet

Deze bedrijven telen vaak één soort groente, dit zijn grote fabrieken. Er werken op deze bedrijven veel personeelsleden die de hele dag hetzelfde werk doen. Ik denk dat deze mensen weinig plezier in hun werk hebben. Vroeger was men met veel meer plezier aan het werk doordat de bedrijven kleiner waren en de teelt veel afwisselender was. De oppervlakte van de bedrijven was destijds 1 of 2 hectare groot en er werden verschillende soorten groenten geteeld: bijvoorbeeld komkommers, sla, postelein, andijvie, radijs en in de winter witlof, selderij en peterselie.

Henk Schaefers, Amsterdam