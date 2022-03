Brief 2: ’Volt had eerder moeten ingrijpen’

De dertien meldingen tegen Gündoğan komen volgens Dassens verklaring ’uit alle lagen van de partij’. ’Dit gedrag tolereren we niet in onze partij’, schrijft de partijleider.

Bekijk ook: Volt zet Gündoğan uit Kamerfractie na meldingen ongewenst gedrag

Als het zoveel meldingen zijn in een kleine partij. Dan is het falend leiderschap dat niet eerder is ingegrepen en haar gedrag ter sprake is gebracht tijdens functioneringsgesprekken.

In een paar maanden is dus duidelijk geworden dat wéér een nieuwe partij enorme opstartproblemen heeft. Geklungel van slecht voorbereide idealisten.

A.H. Jacobs, Amsterdam

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: