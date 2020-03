’Aangifte doen helpt wel’

In de nacht van eerste op tweede Kerstdag stond agent Hans aan de deur om te melden dat de spiegel van mijn auto was getrapt, de dader gepakt was en of ik ter plekke aangifte wilde doen. Ik was weinig hoopvol maar deed het wel.

De auto werd gemaakt, de nota werd bij de dader ingediend en tot drie keer toe (!) belde agent Hans om te informeren naar de voortgang in deze ’zaak’ en of de nota al betaald was, hetgeen ik bij het laatste telefoontje kon bevestigen. Hulde voor politie Huizen en met name Hans. Dit mag ook wel eens gezegd worden.

Huyb Doyer, Huizen