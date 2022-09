’Baudet negeren’

Baudet wil alleen media-aandacht en zal alles uit de kast trekken om hiertoe te komen. Nu die aandacht heeft hij bij alle omroepen uitgebreid gekregen!

Waarom? Hou daar eens mee op en zwijg hem dood! Dan is het, met hem, bij de volgende parlementsverkiezingen opgelost. In het verleden is dat met Janmaat prima gelukt. Beter is het om eens aandacht te schenken aan een kiesdrempel, want 20 partijen in de kamer is belachelijk,

René Tanchette