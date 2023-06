’Controleer brandveiligheid ter plaatse’

In 1980 ben ik een architectenbureau gestart in Rijnsburg. In die tijd waren twee tekeningen en een set bouwaanvraagformulieren voldoende om een bouwvergunning te krijgen. De gebouwen die we toen bouwden staan er gewoon nog.

Er waren toen deskundige ambtenaren die een en ander grondig controleerden en ook zeer regelmatig op de bouwplaats te vinden waren. Niet volgens tekening? Slopen en opnieuw.

Thans zitten jonge computernerds achter hun schermen procedures te screenen aan de hand van stapels rapporten en onderzoeken. En dan? Een compleet gebouw gaat volledig in de fik in Amsterdam. Geen vlamdovende isolatie toegepast? Geen brandscheidingsmuren en -vloeren?

Zolang de huidige ambtenaren zich drukker maken om een vermeende vleermuis in plaats van deskundig toezicht op de bouw, zullen er nog veel meer ongelukken gebeuren.

De belachelijk hoge legeskosten zijn ook dusdanig dat daar best een paar professionals voor aangesteld kunnen worden.

Piet Onderwater, architect (pensionado), Rijnsburg