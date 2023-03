Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Goed dat ECB strijd tegen inflatie voortzet

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente verhoogd van 2,5 procent naar 3 procent. Dat is een stevige verhoging waar niet iedereen op rekende, wegens de onrust op de financiële markten door banken die in de problemen zitten. Een minder hoge rente is goed voor financiële stabiliteit en daar hebben de bibberende banken wel behoefte aan.