Een hoger salaris voor zorgpersoneel? ’Niet elke sector kan klakkeloos meer geld krijgen in deze dure tijd’

Nee, vindt Furdogmansion. „Met alleen meer salaris verdwijnt de werkdruk toch niet? Of kan men de druk na een salarisverhoging ineens wel aan? Vergelijk het met het onderwijs. Salarisverhoging na salarisverhoging maar het blijft een puinhoop”, aldus deze lezer.

De-Nederlander sluit zich hierbij uit. „Meer salaris neemt de werkdruk inderdaad niet van af. Het extra geld moet je juist besteden aan mensen extra mensen, pas dan neemt de werkdruk af.”

Lezer Mar08 is het hier niet mee eens. Ze legt uit eigen ervaring uit hoe juist een hoger salaris ervoor zorgt dat werken in de zorg aantrekkelijker wordt: „Steeds meer personeel verdwijnt maar er komen geen nieuwe mensen voor terug. Conclusie: wij moeten per persoon werk voor twee of soms drie personen doen. Als je de salarissen voor het zorgpersoneel beter maakt, komt de rest vanzelf. Genoeg mensen uit de zorg vertrekken omdat ze ergens anders beter verdienen”, aldus deze lezer.

Andere lezers begrijpen wel dat een hoger salaris meer personeel kan trekken, maar benadrukken dat dit in heel veel sectoren een probleen is. „We kunnen natuurlijk niet bezig blijven en in elke sector klakkeloos alle salarissen omhoog gooien. Wie gaat dit betalen?”, vraagt een lezer zich af. Frits Frisseblik sluit zich hierbij aan. „Er zijn honderd andere banen die ook onvoldoende salaris genereren. Ook dit zijn allemaal hardwerkende mensen die maandelijks moeilijk rondkomen”, zegt hij. Mario van mechelen sluit zich hierbij aan: „Niet alleen mensen die in de zorg werken hebben momenteel geldnood!”

Administratieve rompslomp

Volgens Ad-koole is het klakkeloos verhogen van lonen onwijs fijn voor het huidige personeel in de zorg, maar biedt geen oplossing voor de lange termijn. Hij benadrukt dat het tijd is om te kijken naar flinke hervormingen. „Door corona is de hele zorg veranderd. Kijk bijvoorbeeld naar de administratieve afdelingen in ziekenhuizen. Die hebben het vele malen drukker omdat alles nu op telefonische afspraak gaat. Hier gaat een loonsverhoging niets aan veranderen”, aldus deze lezer.

„Er zal gekeken moeten worden naar meer capaciteit, of mogelijk (deels) automatisering van processen. Daarnaast dient personeel ook beter te worden beschermd: spatschermen terug, alle patiënten mondkapjes op en betere beveiliging/handhaving hierop. En de regie hierop moet van het ministerie komen en voor alle instellingen gelden. Dit om elke mogelijke vorm van onduidelijkheid weg te nemen. Hierdoor kan men het ziekteverzuim verlagen en het veiligheidsgevoel verhogen”, voegt hij toe.

Ook lezer Absurdo hekelt de administratieve rompslomp voor zorgpersoneel. „Na vijftien jaan verpleegkundige te zijn geweest, staat mijn schoondochter op het punt de zorg te verlaten. Niet om het loon, maar om de eindeloze papiermassa.”

Fulltime werken

Volgens Klinkhamer hebben de contracten en roosters in de zorg ook een aandeel in het personeelstekort. In de verpleeghuizen en thuiszorg kan je volgens deze lezer bijna niet fulltime werken. „De maximale contracten houden op bij 28 of 32 uur per week. Omdat ze je anders niet in kunnen plannen voor de korte diensten van vier of zes uur.”

Advenger noemt daarnaast het probleem dat steeds meer Nederlanders niet meer fulltime werken. „Vooral in het onderwijs en de zorg wordt constant geklaagd over werkdruk en het lage salaris. Maar wellicht zou er in plaats van een salarisverhoging een belastingvoordeel moeten worden gegeven aan mensen die fulltime werken.”

Een andere lezer is het hier echter niet mee eens. Zonder het zorgpersoneel waren we volgens hem de pandemie niet uitgeholpen. Ongeacht hoeveel ze werken, horen ze goed te verdienen. Want als zij er niet waren, waren wij er misschien ook niet meer.

Onlanden vindt dat ook. „Werk in de zorg is zwaar. Veel mensen willen wel maar kunnen niet meer werken. Het werk moet voldoende inkomen opleveren om een goed bestaan te hebben. Voor veel alleenstaanden is dat niet meer mogelijk.”